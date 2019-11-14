Украина Минздрав оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ в Украине

2019-11-14 22:00 75

За временной промежуток с 4 по 10 ноября 150,171 тыс. жителей Украины заболели ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией). Интенсивность заболеваемости — 392,7 на 100 тыс. граждан, что на 17,6 % меньше установленного эпидемического порога.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За указанный временной промежуток медики зарегистрировали 20 случаев выявления тяжелой формы ОРВИ, 6 — гриппоподобного заболевания.

Летальные случаи в результате заболевания гриппов не зафиксированы. По данным Министерства здравоохранения, циркуляции вирусов гриппа в стране нет.

За период с 4 по 10 ноября вакцины от гриппа были введены 34,165 тыс. жителей Украины, а с момента старта эпидемического сезона — 125, 008 тыс.

Грипп — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее дыхательные пути (легкие, горло, нос). Передается воздушно-капельным путем (например, через чихание или кашель).

Симптомы наблюдаются от пары дней до нескольких недель. Характер появления — неожиданный.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассказала об опасности гриппа и назвала его главные отличия от ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции). Также ВОЗ сообщила количество людей, ежегодно умирающих от гриппа и ОРВИ.