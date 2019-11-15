Украина Митингующие добились увольнения главы правления "Укрзализныци" Кравцова

2019-11-15 14:13 144

Кабмин Гончарука сменит руководство АО "Укрзализныця" из-за коррупции на предприятии. Об этом заявил премьер-министр в эфире украинского ТВ.

"Коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, поскольку продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - сказал Гончарук.

Также премьер отметил, что компания является очень неэффективной и убыточной: почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили.

Напомним, вчера профсоюз железнодорожников вышел на митинг под Офис президента и требовал отставки председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова. На митинг прибыло около 3 тыс. железнодорожников. Они обустроили сцену и взяли с собой плакаты.

Если требования железнодорожников не будут удовлетворены, митингующие обещают организовать общенациональную акцию, которая парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.

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