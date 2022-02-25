Политика Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины - Укрзализныця

2022-02-25 17:00

 

На инфраструктурном объекте находятся сотрудники Национальной полиции.

Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины.

Такая информация обнародована в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины. На инфраструктурном объекте находятся сотрудники Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Граждан призывают сохранять спокойствие.

Киевлян предупредили о возможном пребывании в городе диверсионно-разведывательных групп врага. Несколько таких групп сегодня уже были ликвидированы.

 

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