Политика Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины - Укрзализныця

2022-02-25 17:00

На инфраструктурном объекте находятся сотрудники Национальной полиции.

Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины.

Такая информация обнародована в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Центральный железнодорожный вокзал остается под контролем Украины. На инфраструктурном объекте находятся сотрудники Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Граждан призывают сохранять спокойствие.

Киевлян предупредили о возможном пребывании в городе диверсионно-разведывательных групп врага. Несколько таких групп сегодня уже были ликвидированы.