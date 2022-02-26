ВОЙНА В Украине Все железнодорожные узлы с Россией разрушены - "Укрзализныця"

2022-02-26 20:00

 

Также прекращена диспетчерская связь с РФ.

"Укрзализныця" прекратила любые отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги" и разрушила железнодорожные узлы с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"АО "Укрзализныця" прекратила любые отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги". Мы предлагали железнодорожникам Российской Федерации мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику до Украины и ее границ. Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозки тысячи грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены", - говорится в сообщении.

Также прекращена диспетчерская связь с РФ.

"Запрос РЖД на возобновление связи с АО "Укрзализныця" не имел ничего общего с гуманитарной миссией, это была ничтожная попытка возобновить поставки военной техники. Ответ от нашего диспетчера они получили - это позиция всей компании", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепи Европейского Союза.

Также УЗ продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России.

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