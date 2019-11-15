Украина Вакцинированных детей в Украине за год стало в полтора раза больше

2019-11-15 13:11 141

В Украине за год в полтора раза увеличилось количество вакцинированных детей в возрасте до 1-1,5 года. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Одна из ключевых проблем, связанных с эпидемиологической ситуацией, заключается в недостаточном процентном покрытии населения вакцинированными детьми. Однако за последний месяц у нас хороший рост благодаря работе с регионами, департаментами здравоохранения ОГА, врачами, сознательным медицинским сообществом. И на сегодня у нас в 1,5 раза увеличение количества вакцинации по сравнению с прошлым годом, таким же периодом покрытия вакцинации детей до 1-1,5 года", - сказала Скалецкая.

По ее словам, Минздрав принимает все необходимые меры по стабилизации ситуации, связанной с корью и дифтерией.

Министр сообщила, что вакцины есть в достаточном количестве и принимаются меры, чтобы они были в наличии для повторной вакцинации согласно календарю прививок.