Украина В Генштабе назвали количество пострадавших при взрыве в Балаклее

2019-11-16 13:00 144

 

В Балаклее в Харьковской области в результате взрыва боеприпасов пострадали пять украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в результате взрыва боеприпасов пострадали пятеро военнослужащих и двое погибли.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

"Один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", - уточнили в ведомстве.

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