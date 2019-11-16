В Генштабе назвали количество пострадавших при взрыве в Балаклее

В Балаклее в Харьковской области в результате взрыва боеприпасов пострадали пять украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в результате взрыва боеприпасов пострадали пятеро военнослужащих и двое погибли.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
"Один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", - уточнили в ведомстве.