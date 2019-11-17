Украина В Украине хотят изменить правила приема на работу

2019-11-17 10:17 93

Работодателям могут запретить задавать вопросы личного характера.

В Верховной Раде Украины планируют рассмотреть законопроект №1148, который запретит работодателям задавать вопросы, касающиеся личной жизни, при проведении собеседований.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей неделе.

«Встречаются случаи, когда при решении о найме работника, в том числе женщины, работодатель узнает о навыки и карьерные планы, но также интересуется личной жизнью, например, о планах зарегистрировать брачные отношения или родить ребенка, что влияет на окончательное решение работодателя. Более того, нередки случаи отказа в приеме на работу беременных женщин», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы законопроекта уверены, что некоторые данные о личной жизни могут повлиять на решение о приеме на работу, в то время как профессиональные качества отодвигаются на второй план.

Законопроект предусматривает введение запрета на вопросы о национальной или политической принадлежности, месте регистрации. Кроме того, под запретом могут оказаться вопросы, касающиеся отношений, семьи, здоровья и уровня зарплаты на прежнем месте работы.

Если на собеседовании человеку будут задавать подобные вопросы, то он может на них не отвечать, и это не может быть причиной отказа в приеме на работу.

С трудовым законодательством предлагают добавить новый пункт — гарантия права на личную жизнь. Как это право будет гарантировано, в проекте не идет.

Как отметила управляющая компанией по подбору персонала Юлия Гречко, дискриминационные вопросы – частое явление в современном мире.

Чаще всего, по словам эксперта, соискатели сталкивались с гендерной дискриминацией. К примеру, девушкам, которые недавно вышли замуж отказывали в приеме на работу из-за того, что они в ближайшие несколько лет могут уйти в декрет.

Юлия Гречко рассказала, что хоть в Украине и есть закон, запрещающий гендерную дискриминацию, однако его не соблюдают и надеяться на то, что он начнет работать не стоит.