Украина Украинских заробитчан массово вернут домой: что известно о неминуемых изменениях

2019-11-17 10:44 75

 

Эпохи глобализации приходит конец. Об этом заявил эксперт по стратегии Владимир Стус.

Аналитик уверен, что Украине есть что осваивать внутри.

« А что осваивать внутри Германии? Что осваивать внутри Испании? Ничего! И в Украине и на Западе развитие экономики идет на три четверти за счет роста пузырей. С мегабалом это все упадет. Сначала закроют вакансии, потом будут вытеснять мигрантов, а потом будут вытеснять свои нежелательных лиц. А потом они поедут и демографическая проблема Украины будет решаться», - считает эксперт.

«Сначала вернутся те, которые поехали, потом те которые близкие к нам, которые давно поехали из Украины, а потом те, которые не этнически близкие и Украина введет жесткую миграционную политику, потому что они поедут не потому, что будет там хорошо, а потому что там будет плохо», - отмечает аналитик.

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