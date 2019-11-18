Мир В Кабмине заявили о переизбытке учителей

2019-11-18 16:30 282

 

В этом году в Украине состоится пилотный проект сертификации педагогических работников.
Глава Министерства образования Анна Новосад заявляет, что в Украине больше учителей, чем нужно. Об этом она сказала в эфире телеканала 1+1.

"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем нужно для того контингента учащихся, который есть сейчас. Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться", - сказала Новосад.

Она также напомнила, что в этом году состоится пилотный проект сертификации педагогических работников. Регистрация на сертификацию является добровольной и ее смогут пройти тысяча учителей начальных классов.

Новосад отметила, что в бюджете-2020 заложено повышение на 20% зарплаты для учителей, которые успешно пройдут такую ​​сертификацию.

Ранее министр сообщала, что в бюджете на следующий год добавили 2,2 млрд грн на выплату зарплат учителям, что позволит всем исключительно регионам выплачивать полную надбавку за престижность 30%.

 

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