Украина Отмена предельных тарифов: эксперт объяснил, что будет с ценами на отопление и горячую воду

2019-11-18 20:30 240

Специалист рассказал, когда украинцам ждать роста сумм в платежках за коммуналку

Правительство отменило постановление предыдущего Кабинета министров, которым был ограничен рост цен на отопление и горячую воду. В связи с этим населению стоит ожидать повышения платы за коммунальные услуги примерно с января, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Для того верхняя граница и была отменена, чтобы дать возможность тарифам повышаться , – сказал эксперт. – Рост может быть существенным, поскольку накопилось огромное количество долгов. И "Нафтогаз", и теплокоммунэнерго, возможно, хотят покрывать эти долги за счет повышения ценовой нагрузки на тех, кто платит за тепловую энергию".

По словам эксперта, ядро проблем с тарифами – в сохранении непрозрачных расчетов между участниками рынка.

"Проблема же в чем? Так и не наладилась система платежей – долги растут… Осталась вся эта сложная система расчетов между "Нафтогазом", облгазом, теплокоммунэнерго, в том числе через суточные балансы. Задания по расчетам за тепло не решено прозрачно. Раз не решено, значит тарифы будут повышаться, и долги будут расти, и будет ухудшаться экономическое состояние предприятий отрасли", – отметил Омельченко.

Напомним, ранее в городах Новояворовск и Новый Роздол во Львовской области было объявлено чрезвычайное положение – там без отопления остаются 60 тысяч человек. Все это произошло из-за долгов и заблокированных счетов компании, которая управляет местными теплоцентралями.