Украина В Украине утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсий

2019-11-20 18:00 162

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за сентябрь на уровне 9322,61 грн. Он учитывается при расчете пенсий, сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

"Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии", – сказано в сообщении.

Напомним, показатель средней зарплаты за январь 2019 года был установлен на уровне 8186,94 грн, за февраль – 8328,77 грн, за март – 8814,84 грн, за апрель – 8664,25 грн, за май – 9081,68 грн, за июнь – 10 259,64 грн, за июль – 9308,13 грн, за август – 8909,32 грн. Эти показатели публикуются в текущем месяце за позапрошлый, то есть в ноябре – за сентябрь.

Кроме того, до конца текущего года большинство админуслуг будут предоставлять украинцам в электронном виде. Это касается и пенсионного обеспечения с учетом потребностей граждан с инвалидностью. Эти новшества предусмотрены в указе №837/2019 президента Владимира Зеленского. Документ предполагает запуск до 30 декабря "Пенсионного калькулятора", при помощи которого можно самостоятельно рассчитать размер пенсии автоматически.