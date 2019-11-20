Спорт Сборная Украины по итогам 2019 года вошла в десятку лучших команд континента

2019-11-20 21:30 177

 

Украина не проиграла в этом году ни одного матча

Сборная Украины в текущем году одержала семь побед, еще три встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения. Набрав 24 очка из 30 возможных - а это 80% - украинцы показали 8-й результат среди 55 европейских команд. Таким образом, сборная Украины по итогам 2019 года вошла в десятку лучших команд континента. Заметим также, что такой результат по итогам года украинская сборная показывает впервые.

Наибольших успехов в этом году добились Бельгия и Италия, которые отпраздновали победу во всех десяти играх. Ни одного матча, помимо бельгийцев, итальянцев и наших, не проиграли также Испания и Дания. Больше всех мячей забили Бельгия - 40, Англия - 38 и Италия - 37. Меньше всех пропустили Бельгия - три мяча, Италия и Турция - по четыре гола.

Список лучших бомбардиров Старого света возглавили португалец Криштиану Роналду - 13 голов, израильтянин Эран Захави, англичанин Гарри Кейн и серб Александр Митрович - по 11. Наш Роман Яремчук с пятью голами расположился на 17-м месте бомбардирского рейтинга.

Кстати, первым соперником сборной Украины по футболу в группе финальной части чемпионата Европы-2020 стала сборная Нидерландов.

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Спорт

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