Украина В Украине ближайшие три дня будут отмечать День достоинства и свободы

2019-11-21 14:13 198

Сегодня, завтра и послезавтра по всей Украине запланированы массовые мероприятия ко Дню достоинства и свободы. В частности, в Киеве запланировано 5 акций.

"Украинцы будут отмечать День достоинства и свободы, а также чтить память жертв Голодомора. Полиция, гвардейцы и спасатели уже готовы обеспечивать безопасность во время заявленных акций", - , сообщает департамент коммуникации МВД Украины

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители будут работать в усиленном режиме. По его словам на улице за порядком будут следить нацгвардейцы, спасатели, отряды взрывотехников, кинологи, а также полиция диалога. Клименко отметил, что главная задача силовиков - не допустить провокаций.

Ранее СБУ задержала интернет-провокатора, который по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы.