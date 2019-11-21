Украина В Кабмине Гончарука изобрели новый способ борьбы с рейдерством

2019-11-22 09:11 264

В Кабинете министров Украины планируют запустить электронные доверенности, которые должны снизить уровень рейдерства. 

Как сообщил в Telegram министр Кабмина Дмитрий Дубилет, после запуска проекта, человек будет получать у нотариуса доверенность как на стандартном бумажном бланке, так и в pdf-файле с наложенной электронной подписью.

Файлы с электронными подписями более безопасные, поскольку часть случаев рейдерства случаются именно через поддельные бланки доверенностей. 

"Для внедрения этого решения уже все есть. У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать его в пару кликов на любые файлы. Надо лишь изменить пару строк в законах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", - сообщил Дубилет.

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