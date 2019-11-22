Украина фото В Киеве отбойник жестко остановил попытку обновить рекорд скорости

2019-11-22 12:43 156

В Печерском районе Киева на Старонаводницкой произошло серьезное ДТП. Элитный спорткар Porsche врезался в отбойник и, перелетев через него, упал на крышу.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, пострадавших с места ДТП забрала скорая. На месте происшествия работала патрульная полиция.

Напомним, ранее при помощи электронной системы TruSign в Киеве было зафиксировано превышение. При разрешенных на этом участке дороги 50 км/ч авто разогналось до 222 км/ч.

"Рекорд" скорости продержался менее суток. Уже на следующий день на столичке было зафиксировано невероятное превышение скорости - в 288 км/ч.

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