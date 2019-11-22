Украина Госэкоинспекция бьет тревогу: Одесса на грани экологической катастрофы из-за аварии танкера

2019-11-23 10:30 171

В море возле места аварии танкера в Одессе в 53 раза превышено содержание нефтепродуктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Сегодня возле Одессы сел на мель танкер "Делфи" (под флагом Молдовы). Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско - Черноморского округа осуществлен выезд и проведен отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера и передан в отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции. В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии", - написал Егор Фирсов.

Также он отметил, что проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия.

"Представители Государственной экологической инспекции в соответствии с законом и процедурами рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении нанесенного ущерба. Сейчас Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско - Черноморского округа вместе с представителями АМПУ проводится повторное обследование места аварийного события и повторный отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава", - добавил Егор Фирсов.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта.

22 ноября танкер перевернулся. Позже все члены экипажа пострадавшего судна были спасены.