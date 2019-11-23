Украина В ПФУ объяснили, кому выплатят самую большую надбавку к пенсии

2019-11-23 14:00 498

 

В Украине с 1 декабря минимальная пенсия повысится на 74 грн. При этом, доплаты могут варьироваться. И одним гражданам могут добавить 5 гривен, а другим — 74 гривны.

Об этом рассказала начальник Мелитопольского отдела обслуживания граждан Главного управления пенсионного фонда Украины в Запорожской области Светлана Христова.

«На надбавку могут рассчитывать те, кто получают пенсию выше минимальной, не работают, и имеют доплаты за сверхнормативный стаж. Их пенсия увеличится за счет того, что возрастет эта доплата», — сказала Христова.

По ее словам, в пенсионном фонде пересматриваются все доплаты, которые рассчитываются исходя из минимального прожиточного минимума.

Так, уже в декабре перерасчет коснется тех, кто получает пенсию за особые заслуги.

Больше всего, по словам Светланы Христовой, изменятся минимальные пенсии инвалидов Второй мировой войны I, II, III группы.

С 1 декабря минимальные пенсии для инвалидов Второй мировой войны станут такими:

· I группа – 10 647 грн (было 10 166 грн )

· II группа – 8 599, 50 грн (было 8 211 грн)

· III группа –5 896, 80 грн (было 5630 грн)

Участники боевых действий Второй мировой войны получают минимальную пенсию в том случае, если документы не позволяют получать больше.

С 1 декабря она для них составит 2702,70 грн.

Также повысятся надбавки к пенсии почетным донорам.

Им положена надбавка к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума, установленного на момент выплаты.

В данном случае здесь расчет идет от прожиточного минимума трудоспособного населения. Поэтому с 1 декабря 2019 года ежемесячная надбавка для доноров составит 210,20 грн.

Перерасчет пенсий коснется и получателей различной адресной помощи, а именно: ликвидаторов аварии на ЧАЭС, жертв нацистских преследований, стипендиатов по Указу Президента Украины.

У всех этих категорий выплаты зависят от размера прожиточного минимума, и они будут незначительны.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Погода на 22 ноября - синоптики назвали самую холодную ночь

2019-11-21 17:00 924

Ученые назвали самую опасную закуску к пиву

2019-11-17 11:00 3267

В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит

2019-09-27 15:13 2190

Денисова заявила, что освобожденным из тюрем РФ украинцам выплатят по 100 тысяч грн

2019-09-11 18:30 1716

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам предложат выбирать тариф на газ: подробности

2019-11-23 14:30 183

В ПФУ объяснили, кому выплатят самую большую надбавку к пенсии

2019-11-23 14:00 498

Субсидии режут: кому не повезет в отопительный сезон

2019-11-23 13:00 681

В Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов

2019-11-23 12:30 195
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцам предложат выбирать тариф на газ: подробности 2019-11-23 14:30 183
В ПФУ объяснили, кому выплатят самую большую надбавку к пенсии 2019-11-23 14:00 498
Субсидии режут: кому не повезет в отопительный сезон 2019-11-23 13:00 681
В Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов 2019-11-23 12:30 195

Лента

15:00 Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной
14:30 Украинцам предложат выбирать тариф на газ: подробности
14:00 В ПФУ объяснили, кому выплатят самую большую надбавку к пенсии
13:30 Не платишь налоги - значит, лишат права голоса: в Украине хотят наказать нелегальных работников
13:00 Субсидии режут: кому не повезет в отопительный сезон
12:30 В Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов
12:00 Коломойский: МВФ знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время
11:30 Зеленский и Трюдо обсудили нормандский саммит
11:00 МИД о первом решении Гааги: Арбитраж нас услышал
10:30 Госэкоинспекция бьет тревогу: Одесса на грани экологической катастрофы из-за аварии танкера