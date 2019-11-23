Украина В ПФУ объяснили, кому выплатят самую большую надбавку к пенсии

2019-11-23 14:00 498

В Украине с 1 декабря минимальная пенсия повысится на 74 грн. При этом, доплаты могут варьироваться. И одним гражданам могут добавить 5 гривен, а другим — 74 гривны.

Об этом рассказала начальник Мелитопольского отдела обслуживания граждан Главного управления пенсионного фонда Украины в Запорожской области Светлана Христова.

«На надбавку могут рассчитывать те, кто получают пенсию выше минимальной, не работают, и имеют доплаты за сверхнормативный стаж. Их пенсия увеличится за счет того, что возрастет эта доплата», — сказала Христова.

По ее словам, в пенсионном фонде пересматриваются все доплаты, которые рассчитываются исходя из минимального прожиточного минимума.

Так, уже в декабре перерасчет коснется тех, кто получает пенсию за особые заслуги.

Больше всего, по словам Светланы Христовой, изменятся минимальные пенсии инвалидов Второй мировой войны I, II, III группы.

С 1 декабря минимальные пенсии для инвалидов Второй мировой войны станут такими:

· I группа – 10 647 грн (было 10 166 грн )

· II группа – 8 599, 50 грн (было 8 211 грн)

· III группа –5 896, 80 грн (было 5630 грн)

Участники боевых действий Второй мировой войны получают минимальную пенсию в том случае, если документы не позволяют получать больше.

С 1 декабря она для них составит 2702,70 грн.

Также повысятся надбавки к пенсии почетным донорам.

Им положена надбавка к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума, установленного на момент выплаты.

В данном случае здесь расчет идет от прожиточного минимума трудоспособного населения. Поэтому с 1 декабря 2019 года ежемесячная надбавка для доноров составит 210,20 грн.

Перерасчет пенсий коснется и получателей различной адресной помощи, а именно: ликвидаторов аварии на ЧАЭС, жертв нацистских преследований, стипендиатов по Указу Президента Украины.

У всех этих категорий выплаты зависят от размера прожиточного минимума, и они будут незначительны.