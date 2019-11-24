Украина Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат

2019-11-24 14:00 381

 

 

Украинцам уже с Нового года будут начислять пенсию автоматически. Вычислить сумму выплат можно будет в онлайн-режиме.

Об этом сообщает «Правительственный курьер».

С 31 декабря 2019 большинство административных услуг будут предоставляться в е-формате, в том числе и пенсионное обеспечение. В связи с этим в ближайшее время начнет свою работу «Пенсионный калькулятор». В нем граждане смогут автоматически вычислить размер своих выплат.

В июне 2020 года в Украине будет введено следующие изменения:

механизм автоматического, без личного обращения лица, назначений пенсий по достижении определенного пенсионного возраста;

обязательная профессиональная накопительная пенсионная реформа для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

Ранее мы уже писали, что начисление пенсии в Украине зависит от нескольких факторов: размера официальной зарплаты, средней зарплаты по стране и личного страхового стажа (главным является отчисления в Пенсионный фонд от размера которых зависит и размер будущей пенсии).

Последний показатель ввели в Украине в 2004 году. По закону трудовой стаж до указанного момента считается, как страховой.

В Украине справку об имеющемся страховом стаже выдают органы Пенсионного фонда Украины по заявлению лица. Заявление должно сопровождаться копией трудовой книжки и, если необходимо, документами, подтверждающими трудовой стаж.

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Украина

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