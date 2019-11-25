Украина Штрафы для водителей могут взлететь почти в 280 раз: что подготовила Рада украинцам

2019-11-25 21:00 828

 

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может позволить оштрафовать владельца евробляхи на десятки миллионов

Документ предлагает приравнять необлагаемый минимум граждан - 17 грн до минимальной зарплаты. А в 2020-м сумма составит 4723 грн.

Таким образом, украинцев могут начать штрафовать на десятки тысяч и даже миллионы. Исходя из того, что штрафные санкции в Украине напрямую привязаны к необлагаемому минимуму.

Авторы законопроекта - представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Авторы законопроекта уверены, что новый законопроект поможет уменьшить налоговое давление на граждан с минимальными фиксированными доходами и выровнять налоговые ставки для тех, кто получает пассивные доходы в виде дивидендов.

Среди аргументов - снижение уровня реальных доходов граждан, удорожание коммунальных услуг и благополучия населения в целом. Но нарушителям Правил в таком случае придется совершенно несладко.

 Например, за минимальное нарушение ПДД (непристегнутый ремень) взимается штраф в 3 необлагаемых минимума, то есть – 51 грн.

В случае, когда этот минимум приравняют к минимальной зарплате, в следующем году штраф за то же нарушение составит 14,169 тыс. грн. Такие подсчеты может сделать любой желающий, умножив каждый из предусмотренных штрафов на 277,8 раз. Таким образом украинцев-нарушителей могут загнать в долги по самые уши... Ведь такие суммы штрафов рядовой украинец просто оплатить не сможет, разве что только мажоры.

В случае принятия документа в 2020-м украинцы будут платить космические штрафы:

  • За превышение скорости на 20 км/ч – 70,845 тыс. грн.
  • За неправомерное занятие парковочного места для авто людей с инвалидностью – 472,3 тыс. грн.
  • За выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств - 236,15 тыс. грн.

 Напомним также, 19 ноября закон о штрафах для водителей без автокресла для ребенка был опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины". 

Закон дополняет 121-ю статью Кодекса Украины об административных правонарушениях частями десятой и одиннадцатой. В них установлена ответственность за нарушение перевозки детей и повторное совершение правонарушения.

Закон определяет и штрафы за нарушение. За первое нарушение 510 гривен (30 необлагаемых минимумов), а за повторное нарушение 810 гривен (50 необлагаемых минимумов).

 Перевозить детей до 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах запрещалось и раньше без специальных средств, которые повышали безопасность, но штрафов за это не было предусмотрено.

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