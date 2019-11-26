Мир Сообщения в мессенджере WhatsApp будут удаляться автоматически

2019-11-27 10:14 99

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время.

Как сообщает WABetaInfo, опция Удаление сообщений уже появилась в обновленной бета-версии 2.19.348 для Android. Ее можно будет включить во вкладках Информация о контакте и Групповые настройки чата.

Через какой период сообщения будут удаляться сможет выбрать сам пользователь. Предлагаются варианты – час, день, неделя, месяц и год.

При этом ранее похожая функция уже появлялась под названием "Исчезающие сообщения".