Украина Снег на Новый год: синоптик рассказал, чего ждать украинцам

2019-11-26 21:00 132

Синоптик приоткрыл завесу относительно погоды в Украине на Новый год 2020

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, под конец первого зимнего месяца в Украину придет существенное похолодание, передает "Обозреватель".

Согласно прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.

На Рождество еще больше похолодает. Температура воздуха в среднем будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

Тем временем, уже сейчас зима постепенно начинает вступать в свои права в Украине, некоторые области уже засыпало снегом.

Заснеженные фото из разных украинских городов активно публикуют в социальных сетях.

Снег уже пришел на Тернопольщину. В частности, осадки заметили жители в города Лановцы.

Немного больше снега выпало во Львовской области.