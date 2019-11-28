Мир Суд отклонил апелляцию экс-президента и продлил его срок до 17 лет

2019-11-28 12:16 264

Суд отклонил апелляцию бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силвы по делу о коррупции, отмывании денег и продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней.

По версии следствия, Лула да Силва мог приобрести дом и землю в Атибайе, штат Сан-Паулу, на незаконно полученные средства или получить их от частных компаний в обмен на привилегии, при этом недвижимость числится за людьми из его окружения.

Сам экс-президент заявлял, что хотел купить этот дом и земельный участок, но владелец отказался от продажи. Все обвинения он отвергает и заявляет, что намерен остаться в политике.

Напомним, Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003–2011 годах. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras.