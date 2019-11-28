Украина НАБУ завершило расследование масштабных хищений на предприятиях Укроборонпрома

2019-11-28 15:14 120

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу о хищении 1,68 млн гривен госпредприятия Конструкторское бюро Артиллерийское вооружение", которое входит в состав Укроборонпрома.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозреваемому бывшему руководителю предприятия открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

"Как установило следствие, в 2015 году руководитель ГП КБ АО, злоупотребляя своим служебным положением организовал с нарушением определенной процедуры закупку оборудования по существенно завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен 1,68 млн грн убытков", - сообщили в НАБУ.

Подозреваемый с октября 2019 года скрывался от следствия и был объявлен в розыск. 25 ноября он был задержан. 27 ноября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 153 тыс. грн.

 

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