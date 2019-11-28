Украина Черная пятница-2019: что ни в коем случае нельзя покупать и как сэкономить

2019-11-28 19:30 396

 

На "черную пятницу" эксперты советуют украинцам с осторожностью выбирать бытовую технику, тщательно планировать покупки и не брать товар, который не подлежит возврату.

Самые известные уловки от предпринимателей:

  • Завышают цены накануне распродажи и ставят скидку. Часто получается так, что товар "со скидкой" становится дороже, чем был накануне;

  • Сбывают в первую очередь залежи или некачественный товар;

  • Продают "серые" товары. К примеру, существенная скидка на iPhone должна насторожить, так как в официальных магазинах скидка зависит от того, даст ли её производитель. В случае с "яблоком", магазин ставит не такую большую накрутку, чтобы давать скидку самостоятельно.

Однако, одновременно с этой информацией, нужно помнить и о других моментах, на которые стоит обращать внимание.

Что брать не стоит: невозврат и сомнительные магазины в соцсетях

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов дал несколько советов о том, что не стоит брать в "черную пятницу". В первую очередь, стоит очень осторожно покупать те товары, которые не подлежат возврату:

нижнее белье;

постельное белье;

фармацевтика;

парфюмерия;

золото;

средства гигиены.

"Но важно знать, какой гарантийный срок у товара. Так как вернуть нельзя, но по гарантии можно. У вас должен быть чек, должны знать, какая у вас гарантия"

Кроме того он советует внимательно относится к скидкам в социальных сетях (например, в Instagram-магазинах). Там товары чаще всего тоже не подлежат возврату, так как чаще всего продавец в соцсетях не оформлен официально и является, по сути, простым физическим лицом. В таком случае, позволив скидкам себя заманить, можно попасть даже на крючок к мошенникам.

"Если вы впервые видите магазин и он дает 90% скидку при условии, что вы предоплачиваете - подумайте. Если готовы потерять эти деньги - перечисляйте. Низкие цены и скидки это не залог того, что вам повезло. Может, перед вами мошенники, которые создали одноразовый сайт-визитку и просто хотят вас ограбить, грубо говоря", - рассказал Несмиянов.

Бытовая техника: можно, только осторожно

Еще одним неприятным моментом, по словам эксперта, может обернуться покупка в интернет-магазинах бытовой техники. Например, после доставки телевизора на дом его рекомендуют не включать несколько часов из-за перепадов температуры. Однако, он может оказаться неисправен, о чем вы узнаете не сразу. С жалобами на подобные случаи к Максиму Несмиянову обращались неоднократно.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2019 году

2019-11-27 17:00 561

Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки

2019-10-27 13:00 6669

Эксперты пояснили, почему нельзя спать на животе

2019-10-20 10:00 3045

А знали ли вы: интересное о Черной пятнице

2019-10-18 09:30 4038

Еще новости в разделе "Украина"

Суд разъяснил, в каких случаях власти могут потребовать назад выплаченную субсидию

2019-11-28 21:30 39

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

2019-11-28 20:30 138

Черная пятница-2019: что ни в коем случае нельзя покупать и как сэкономить

2019-11-28 19:30 396

В Украину не пустили российского актера, который прилетел на кастинг нового сериала

2019-11-28 15:45 279
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Суд разъяснил, в каких случаях власти могут потребовать назад выплаченную субсидию 2019-11-28 21:30 39
Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни 2019-11-28 20:30 138
Черная пятница-2019: что ни в коем случае нельзя покупать и как сэкономить 2019-11-28 19:30 396
В Украину не пустили российского актера, который прилетел на кастинг нового сериала 2019-11-28 15:45 279

Лента

21:30 Суд разъяснил, в каких случаях власти могут потребовать назад выплаченную субсидию
21:00 Апелляция по делу о драке Ляшко с Герусом: суд принял решение
20:30 Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
20:00 Мальме – Динамо: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы
19:30 Черная пятница-2019: что ни в коем случае нельзя покупать и как сэкономить
19:00 ЕС утвердил Кабмин. Что изменится для Украины
18:30 Усику предрекли плачевные последствия встречи с Чисорой, дерзкое заявление: «Не сможет»
18:00 Стало известно, сколько Мендель зарабатывает на должности пресс-секретаря Зеленского
17:30 Зеркаль ушла в отставку из-за Зеленского: опубликован документ
17:00 СНБО: Есть пять сценариев возвращения Донбасса