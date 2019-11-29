Украина ПФУ напомнил, как пересчитают пенсии украинцев с 1 декабря

2019-11-30 10:30 279

 

Украинский Пенсионный фонд сделает перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года из-за изменения прожиточного минимума для граждан Украины преклонного возраста. Соответствующая норма предусмотрена Законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" (статья 7), сообщает "Юрлига".

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.
Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн. и будет составлять 16380 грн.

Перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы ПФУ.

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