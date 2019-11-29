Мир Ученые зафиксировали стометровое цунами

2019-11-30 11:30 192

В лондонсокм университете Брунель ученые зафиксировали стометровое цунами. Данные исследования приводит Phys.org.

Данные об уровне моря, собранные специалистами с помощью волновых датчиков, показало формирование стометровой волны. По данным, цунами сформировалось в результате извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии.

Согласно компьютерной модели, основанной на данных об уровне моря в пяти точках вблизи Анак-Кракатау, в 2018 году он “породил” волну высотой в 100 метров.

Когда она достигла ближайшего необитаемого острова, находящегося в нескольких километрах от вулкана, то снизилась до 80 метров. Ученые объясняют такое уменьшение волны гравитационным воздействием и взаимодействием(трением) о морское дно.

Также специалисты добавляют, что если бы волна пошла в другом направлении, то могла бы вызвать катастрофические последствия. В том же 2018 году цунами высотой 3-15 метров стала причиной гибели 400 человек на острове Суматра. А во время извержения Кракатау в 1883 году цунами высотой 42 метра убило 36 тысяч человек.