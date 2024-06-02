Жизнь В Украине зафиксировали новый тариф на свет: в Yasno объяснили, сколько будем платить

2024-06-02 13:30



В YASNO объяснили, в каких платежках будет цена по новому тарифу на свет.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Фейсбук.

Так, 31 мая Кабинет Министров установил новую цену на электроэнергию – 4,32 грн/кВт∙час. Это будет единственный тариф для потребителей, который будет действовать до 30 апреля 2025 года.

"Он вступает в силу с 1 июня, поэтому счета за май еще будут со старыми ценами, а за июнь (которые вы получите в июле) – с новыми", - отметили в компании.

При этом для того, чтобы объяснить, из чего складывается тариф на электроэнергию, в YASNO сделали инфографику и наглядно показали цену закупки электроэнергии и стоимость каждой услуги: поставки, передачи и распределения.

Таким образом, цена за услуги YASNO как поставщика не изменилась и осталась на уровне 0,17 коп. за кВт∙ч. Часть начислений за электроэнергию компенсирует государство: сейчас она будет доплачивать за каждый киловатт населения более 40% его стоимости.

К тому же в отопительный период абоненты, имеющие электроотопительные установки и потребляющие до 2000 кВт·ч, могут пользоваться льготным тарифом – 2,64 грн/кВт·ч. Он будет действовать с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года.

В свою очередь имеющие двухзонный счетчик и дальше будут платить вдвое меньше электроэнергии, которую они потребляют с 23:00 до 7:00, - 2,16 гривен за кВт∙ч.

"Новый тариф для населения — это решение правительства, опирающегося на расчеты, ситуацию в нашей энергосистеме и предстоящий отопительный сезон. YASNO как поставщик только принимает условия и делает свое дело: принимает показания, начисляет сумму за электроэнергию, выставляет счета и принимает платежи", - добавили в компании.