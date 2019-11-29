Украина Курс доллара бьет рекорды: что ждет украинцев в декабре, озвучен новый прогноз

2019-11-30 12:00 261

Рекордный обвал курса доллара в Украине приостановился, согласно официальному курсу, он подорожал на 5 копеек

Эксперты осторожно берутся делать прогнозы на декабрь. Но все же ожидают, что курс гривны в конце года может немного ослабнуть, как это обычно происходило.

В этот период на валютный рынок попадает много гривны, в частности, в виде социальных выплат, расчетов после завершения контрактов.

"Существует вероятность, что те дополнительные средства, которые граждане получат в декабре, будут пущены на текущее потребление и подарки к праздникам. Спрос на валюту может увеличиться, если возрастут покупки импортных, как правило, непродовольственных товаров", – уточняет аналитик Евгения Ахтырко.

В свою очередь директор департамента казначества одного из банковАнтон Коваленко считает, что в декабре основной курсовой коридор составит 23,7-24,5 гривен/доллар.

Также отмечается, что в декабре может наблюдаться незначительная девальвация, если активизируются импортеры, допускает аналитик Александр Мартыненко из ICU. Также, по его словам, не исключено, что иностранцы будут меньше интересоваться гривной с целью скупки ОВГЗ. Помимо этого, аграрные экспортеры могут уменьшить объемы продажи валюты.

Дополнительным фактором ослабления гривны может стать репатриация дивидендов крупными украинскими компаниями, считает Мартыненко. В таком случае, по оценкам аналитика, курс гривны на конец 2019 года может ослабеть до 25-25,5 гривен/доллар.