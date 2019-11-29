Украина Коммунальные услуги в Украине значительно подорожали

2019-11-30 13:00 90

 

В октябре 2019 года платежки по уплате за жилищно-коммунальные услуги подорожали почти на 30%.

При этом задолженность населения по уплате за ЖКУ на конец октября 2019 года составила 52,1 млрд грн., — сообщила Государственная служба статистики Украины.

Об этом говорится в документе «Об оплате населением жилищно-коммунальных услуг в октябре 2019», опубликованном на сайте Государственной службы статистики.

Так, по данным статистического ведомства, на конец октября 2019 года задолженность населения составила:

— по уплате за поставки природного газа — 22,9 млрд грн,

— за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн,

— за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 5,0 млрд грн,

— за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод — 4,2 млрд грн,

— за вывоз бытовых отходов — 0,8 млрд грн,

— за поставки электроэнергии — 4,8 млрд грн

В связи с этим, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2019 года составили 938,9 грн.

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