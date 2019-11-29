Украина Браки в Украине станут регистрировать по-новому

2019-11-30 13:30 45

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что нотариусы в скором времени могут получить право на регистрацию и браков и разводов.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Министр отметил, что насчет вопроса расширения функций нотариусов его министерство сотрудничает тесно с Верховной Радой.

«Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы», – подчеркнул он.

По словам Малюски, в нотариальной конторе вопрос внедрения современных технологий очень актуален, а именно: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.

Он также рассказал, что с первого сентября сделано огромное количество работы, а до конца года планируется сделать еще больше. По его словам. Есть три направления, по которым они бороться с рейдерством. Первый касается перезагрузки персонала, второй – совершенствование законодательства и содержит в свою очередь, много пробелов, а также недостатков и третий – в него входит развитие ІТ инфраструктуры. А именно: внедрение риск модулей, MobileID, а также других современных технологий, что снизит риски незаконного вмешательства человека в систему.