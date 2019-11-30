Украина Выходные дни в 2020 году: появился календарь праздников

2019-11-30 14:30 180

 

В 2020 году в Украине официально утверждены 9 дней государственных праздников и 2 религиозных, которые являются выходными. Журналисты расскажут, когда украинцы будут отдыхать в году Белой Крысы.

1 января - Новый год

7 января - Рождество

8 марта - Международный женский день

19 апреля - Пасха

1 мая - День труда

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)

7 июня - Троица

28 июня - День Конституции Украины

24 августа - День независимости Украины

14 октября - День защитника Украины

25 декабря - Католическое Рождество

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Украина

Выходные дни в 2020 году: появился календарь праздников 2019-11-30 14:30 180
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