Выходные дни в 2020 году: появился календарь праздников

В 2020 году в Украине официально утверждены 9 дней государственных праздников и 2 религиозных, которые являются выходными. Журналисты расскажут, когда украинцы будут отдыхать в году Белой Крысы.
1 января - Новый год
7 января - Рождество
8 марта - Международный женский день
19 апреля - Пасха
1 мая - День труда
9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
7 июня - Троица
28 июня - День Конституции Украины
24 августа - День независимости Украины
14 октября - День защитника Украины
25 декабря - Католическое Рождество