Украина В Украине введены штрафы за животных: сколько и за что

2019-12-01 14:30 450

 

Если вы стали свидетелем издевательств над животными - обращайтесь в полицию. Обидчики животных будут наказаны по заслугах. В Министерстве внутренних дел (МВД) рассказали о новых штрафах за издевательство над животными в Украине. Штраф за подобные действия предусмотрен законодательством в размере от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, в случае угрозы жизни животному.

Если же был зафиксирован факт повторного издевательства или в случае коллективного издевательства, живодерам сулит штраф 8500 гривен или административный арест до 15 суток. Об этом пишет Telegram-канал Инсайдер UA.

Если злоумышленник удовлетворял половую страсть с животным - штраф от 3400 до 8500 грн. При этом животное конфискуют.

В пресс-службе МВД сообщили как нужно поступать в случае, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными. В скриншоте ниже пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция для тех кто стал свидетелем жестокого обращения с животными, скриншот: Facebook

Если злоумышленник сделал это с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства, в отношении двух и более животных), то предусмотрено также наказание до 8 лет лишения свободы.

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