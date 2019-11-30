Украина Какими в Украине будут надбавки и пенсии с 1 декабря: точные цифры

2019-12-01 11:30 105

 

Появились данные, как именно изменятся пенсии украинцев в декабре с учетом перерасчета.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Народная правда.

Так, уже со следующего месяца, с 1 декабря, пенсии вырастут на 74 гривны.

Уточняется, что повышение связано с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С первых чисел декабря они будут получать до 1 638 гривен.

В то же время максимальная пенсия по потере трудоспособности составит 16 380 гривен.

С 31 декабря 2019 года вводится обязательную профессиональную накопительную пенсионную реформу для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина может возобновить поставки газа из РФ

2019-11-30 14:00 537

Браки в Украине станут регистрировать по-новому

2019-11-30 13:30 693

Коммунальные услуги в Украине значительно подорожали

2019-11-30 13:00 564

ПФУ напомнил, как пересчитают пенсии украинцев с 1 декабря

2019-11-30 10:30 2667

Еще новости в разделе "Украина"

Зима по расписанию: первые дни декабря будут морозными и снежными

2019-12-01 12:00 39

Какими в Украине будут надбавки и пенсии с 1 декабря: точные цифры

2019-12-01 11:30 105

Выходные дни в 2020 году: появился календарь праздников

2019-11-30 14:30 1095

Браки в Украине станут регистрировать по-новому

2019-11-30 13:30 693
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Зима по расписанию: первые дни декабря будут морозными и снежными 2019-12-01 12:00 39
Какими в Украине будут надбавки и пенсии с 1 декабря: точные цифры 2019-12-01 11:30 105
Выходные дни в 2020 году: появился календарь праздников 2019-11-30 14:30 1095
Браки в Украине станут регистрировать по-новому 2019-11-30 13:30 693

Лента

12:00 Зима по расписанию: первые дни декабря будут морозными и снежными
11:30 Какими в Украине будут надбавки и пенсии с 1 декабря: точные цифры
11:00 Дельфины искусали и попытались утопить девочку в бассейне
10:30 Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут
10:00 Стал известен путь Украины на Евро-2020: когда и с кем сыграет сборная
15:00 Онищенко заявил, что возвращается в Украину
14:30 Выходные дни в 2020 году: появился календарь праздников
14:00 Украина может возобновить поставки газа из РФ
13:45 4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию #На_краю_света
13:30 Браки в Украине станут регистрировать по-новому