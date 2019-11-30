Украина Какими в Украине будут надбавки и пенсии с 1 декабря: точные цифры

2019-12-01 11:30 105

Появились данные, как именно изменятся пенсии украинцев в декабре с учетом перерасчета.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Народная правда.

Так, уже со следующего месяца, с 1 декабря, пенсии вырастут на 74 гривны.

Уточняется, что повышение связано с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С первых чисел декабря они будут получать до 1 638 гривен.

В то же время максимальная пенсия по потере трудоспособности составит 16 380 гривен.

С 31 декабря 2019 года вводится обязательную профессиональную накопительную пенсионную реформу для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.