Украина Разумков подписал судьбоносный закон: как изменятся зарплаты и курс доллара

2019-12-02 21:00 582

На подпись Владимиру Зеленскому подали законопроект о государственном бюджете на 2020 год

В понедельник, 2 декабря, документ подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Теперь его осталось утвердить только президенту.

Депутаты приняли бюджет 14 ноября. В документе представлены ключевые показатели бюджета на следующий год:

Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн

Расходы - 1,195 трлн гривен. Этот показатель вырос на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом.

На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.

Минимальная зарплата составит 4723 грн.

На развитие дорожной инфраструктуры будет выделено 73,7 млрд грн - на 37% больше чем в прошлом году.

Пенсионный фонд получит от государства 173 млрд грн. На надбавки для одиноких пенсионеров было дополнительно выделено 802 млн грн.

На выплаты субсидии государство выделит 48 млрд грн.

На образование будет направлено 145,1 млрд грн – на 12,7% больше, чем в прошлом году.

Общие расходы на здравоохранение составят 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было в бюджете на 2019 год.

На охрану и безопасность правительство планирует выделить 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в прошлом году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.

Ранее мы писали о том, что согласно закону о государственном бюджете на 2019 год, идет плановое повышение минимальной пенсии в Украине . Так известно, что пенсии повысились на 74 грн:

«Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – то есть минимальная пенсия была повышена на 74 грн до 1638 грн».

Как известно, это второе повышение в 2019 году. С 1 июля 2019 года минимальная пенсия была повышена на 67 грн - до 1564 грн.