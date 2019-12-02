Разумков подписал судьбоносный закон: как изменятся зарплаты и курс доллара

На подпись Владимиру Зеленскому подали законопроект о государственном бюджете на 2020 год
В понедельник, 2 декабря, документ подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Теперь его осталось утвердить только президенту.
Депутаты приняли бюджет 14 ноября. В документе представлены ключевые показатели бюджета на следующий год:
Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн
Расходы - 1,195 трлн гривен. Этот показатель вырос на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом.
На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.
Минимальная зарплата составит 4723 грн.
На развитие дорожной инфраструктуры будет выделено 73,7 млрд грн - на 37% больше чем в прошлом году.
На выплаты субсидии государство выделит 48 млрд грн.
На образование будет направлено 145,1 млрд грн – на 12,7% больше, чем в прошлом году.
Общие расходы на здравоохранение составят 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было в бюджете на 2019 год.
Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.
Ранее мы писали о том, что согласно закону о государственном бюджете на 2019 год, идет плановое повышение минимальной пенсии в Украине . Так известно, что пенсии повысились на 74 грн:
Как известно, это второе повышение в 2019 году. С 1 июля 2019 года минимальная пенсия была повышена на 67 грн - до 1564 грн.