Украина фото В Украине идет перерасчет пенсий: кто может рассчитывать на повышение выплат

2019-12-03 16:30 747

Пенсионный фонд Украины осуществляет перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума. С 1 декабря 2019 года увеличилась минимальная и максимальная пенсии.

Об этом сообщает ПФУ.

Минимальная пенсия для тех, кто утратил трудоспособность, увеличится с 1564 гривен до 1638 гривен. При этом размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и достигнет 16380 гривен.

Кроме того, минимальная пенсия для шахтеров увеличится на 22 гривны, минимальная пенсия при потере кормильца, который был военнослужащим, вырастет на 146 гривен, минимальные пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий увеличатся от 122 до 210 гривен, минимальные выплаты людям, которые получили инвалидность после ликвидации аварии на ЧАЭС, вырастут от 166 до 210 гривен.

Также предусмотрено повышение выплат украинцам, которые стали жертвами нацистских преследований. Для этой категории людей пенсии увеличатся от 22 до 37 гривен. При этом перерасчет пенсий будет проходить в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что также есть категории граждан, для которых повышение выплат не предусмотрено. Это касается тех, у кого пенсии не зависят от прожиточного минимума.

Речь идет об основном размере пенсии, повышение к пенсиям детям войны; надбавки реабилитированным и членам их семей, которые принудительно переселены; дополнительная пенсия за вред пострадавшим от аварии на ЧАЭС; надбавка на уход и тому подобное.

Также пенсии не повысят и тем пенсионерам у которых имеются временный доплаты, которые превышают сумму повышения пенсии в результате перерасчета.

Повышение не получат работающие пенсионеры, которые получают надбавку за сверхнормативный стаж. Выплаты пенсий начнутся с завтрашнего дня, 4 декабря.