Украина Рада изменила правила дорожного движения: кого коснется

2019-12-03 17:30 381

Во вторник, 3 декабря, в Верховной Раде приняли законопроект, которым урегулировали перемещение лиц, которые движутся в колесных креслах (колясках).

За проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных" 0963 от 29.08.2019 проголосовало 350 нардепов.

"Целью законопроекта является законодательно защитить право лиц с инвалидностью, движущихся в креслах колесных, а также других представителей маломобильных групп населения на безопасное движение", – сказано в пояснительной записке.

Согласно новому закону лица, которые двигаются в креслах колесных, имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода. При этом они должны выполнять требования, касающиеся пешеходов.

ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине. Но они должны передвигаться в направлении движения машин по правой крайней полосе. Им разрешается поворот налево и разворот на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся велосипедистов.

Также лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

В законе отмечается, что кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.