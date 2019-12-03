Украина Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся снегопады

2019-12-03 22:00 234

Вместо снегопадов и мокрого снега с 4 декабря в Украину придет антициклон Sarena. А это значит, что осадки 4 декабря маловероятны. Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду, 4 декабря, в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Ветер будет с запада, умеренный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью 0...-5 градусов мороза, завтра днем ​​в Украине от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах - скользко, особенно утром и вечером.

"В Киеве среда будет прохладной, ночью -2...-4 градусов, днем ​​около нуля. В течение дня существенные осадки - вряд ли. Разве что вечером есть возможность небольшого мокрого снега" - написала Диденко.

Синоптик добавила, что в течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.