Украина Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся снегопады

2019-12-03 22:00 234

 

Вместо снегопадов и мокрого снега с 4 декабря в Украину придет антициклон Sarena. А это значит, что осадки 4 декабря маловероятны. Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду, 4 декабря, в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Ветер будет с запада, умеренный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью 0...-5 градусов мороза, завтра днем ​​в Украине от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах - скользко, особенно утром и вечером.

"В Киеве среда будет прохладной, ночью -2...-4 градусов, днем ​​около нуля. В течение дня существенные осадки - вряд ли. Разве что вечером есть возможность небольшого мокрого снега" - написала Диденко.

Синоптик добавила, что в течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

2019-11-28 20:30 2277

Погода на 26 ноября - синоптики порадовали скорым потеплением

2019-11-25 18:00 798

Погода на 22 ноября - синоптики назвали самую холодную ночь

2019-11-21 17:00 1365

Рождественский пост в 2019 году: когда начинается и что нужно знать

2019-11-19 19:00 3093

Еще новости в разделе "Украина"

Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся снегопады

2019-12-03 22:00 234

На украинцев обрушится мощный удар из космоса: названы "судные дни"

2019-12-03 20:00 1560

Курс доллара не помешал: Нефьодов отчитался о перевыполнении плана на таможне

2019-12-03 18:30 234

Рада изменила правила дорожного движения: кого коснется

2019-12-03 17:30 630
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся снегопады 2019-12-03 22:00 234
На украинцев обрушится мощный удар из космоса: названы "судные дни" 2019-12-03 20:00 1560
Курс доллара не помешал: Нефьодов отчитался о перевыполнении плана на таможне 2019-12-03 18:30 234
Рада изменила правила дорожного движения: кого коснется 2019-12-03 17:30 630

Лента

22:00 Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся снегопады
21:30 Дональд Трамп по пути к вертолету забыл о своей жене Мелании
21:00 Арахамия заявил о необходимости встречи Зеленского и Путина с глазу на глаз
20:30 Аваков не исключает, что МВД может возглавить женщина
20:00 На украинцев обрушится мощный удар из космоса: названы "судные дни"
19:30 Уайлдер заговорил о бое с Кличко, пригрозив избиением: «Не отвертеться»
19:00 "Будет членом НАТО": Столтенберг выступил с громким заявлением об Украине
18:30 Курс доллара не помешал: Нефьодов отчитался о перевыполнении плана на таможне
видео 18:00 Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству
17:30 Рада изменила правила дорожного движения: кого коснется