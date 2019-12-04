Украина В Украине уже превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

2019-12-04 14:46 174

В Одессе на 2,7% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ за прошедшую неделю, сообщили СМИ со ссылкой на областной центр Минздрава.

Гриппом и ОРВИ в Одессе заболели 5359 человек, более 70% из них - дети до 17 лет.

"Это свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости и средний уровень интенсивности процесса", - говорится в сообщении Минздрава.

Медики прогнозируют две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ. Первая - в декабре и вторая - в конце января. Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в этом году гриппом могут заболеть больше 6 млн украинцев.