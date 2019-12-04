Мир Около острова Лесбос терпит бедствие сухогруз с украинским экипажем

2019-12-04 15:14 180

В Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос терпит бедствие грузовое судно New Leo под флагом Либерии с украинским экипажем на борту.

Об этом сообщает телеканал SKY со ссылкой на береговую охрану Греции.

Судно вышло из греческого порта Элефсин и направлялось в Турцию. В районе между островами Лесбос и Скирос в условиях сильного шторма произошло смещение груза, судно потеряло управление и получило крен. Команда из 14 украинцев запросила у береговой охраны эвакуацию с судна, начата спасательная операция.

В районе аварии находятся два катера, туда также направлены два вертолета и корабли береговой охраны и ВВС Греции. На море сейчас сложные погодные условия из-за штормового ветра силой до восьми баллов по шкале Бофорта.