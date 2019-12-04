Украина Число пострадавших при пожаре в Одессе выросло, у спасателей заканчивается топливо

2019-12-04 14:13 210

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на вул. Троицкой, 25, пострадал 21 человек, среди которых семь несовершеннолетних и пятеро спасателей.

Как сообщает "Думская", площадь пожара уже превысила 3 тыс. кв. м.

У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

ПОЖАР В ОДЕССЕ: МНОГО ПОСТРАДАВШИХ, ЕСТЬ ПРОПАВШИЕ И ЖЕРТВЫ

Ранее сообщалось, что скончалась одна из пострадавших во время пожара в Одесском колледже. Погибшая - преподаватель колледжа 1976 года рождения.

Напомним, в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным СМИ, спасаясь от пожара, некоторые студенты прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

 

 

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