Украина В Украине рекордно упал курс доллара: Нацбанк объяснил причины

2019-12-04 20:00 207

 

С начала 2019 года укрепление курса гривни составило 13,5%, что обусловлено фундаментальными факторами и не препятствует экономическому росту. Об заявили заместители главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий и Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сегодня фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. При таких условиях укрепление гривни – это естественный процесс", – сказал Чурий.

Он напомнил, что в минувшем году Нацбанк выкупил около 1,4 млрд долларов, в 2017-м – около 1,3 млрд долларов, тогда как с начала этого года – уже более 5 млрд долларов, а суммарная покупка нерезидентами облигаций внутреннего госзайма в этом году составила около 3,7 млрд долларов.

"На сегодня мы выкупили 5 млрд долларов, то есть 1,3 млрд долларов – это еще дополнительное предложение, связанное с экспортом, долговыми операциями, инвестициями...", – отметил замглавы НБУ.

Среди других факторов такого баланса спроса и предложения на валюту он назвал также традиционно высокие для последних лет объемы перечислений от трудовых мигрантов, снижение мировых цен на энергетический импорт, прежде всего на нефть и газ.

"Но есть и такой мощный фактор, как рост в Украине производительности производства, в частности, в сельском хозяйстве. Бизнес инвестирует в новые технологии, наращивает экспорт и привлекает новые инвестиции. Поэтому для валютного рынка это многофакторная модель", – указал Чурий.

Сологуб добавил, что в минувшем году дополнительное предложение на рынке обеспечивало население, которое за 11 месяцев продало на 1,6 млрд долларов валюты больше, чем купило, тогда как в этом году это сальдо стало почти нулевым.

Он также сообщил, что департамент монетарной политики и экономического анализа НБУ смоделировал, каким мог бы быть рост экономики Украины сейчас, если бы курс, начиная со второго квартала 2019 года, был бы 27 грн/долл.

"Вы удивитесь, но всего на 0,1 процентный пункт больше. Нужно ли городить огород, изменять монетарную политику для достижения этого 0,1%? Все в экономике следует рассматривать в комплексе", – подчеркнул замглавы НБУ.

Напомним, на завтра, 5 декабря, НБУ установил курс доллара на уровне 23,93 грн, что является минимумом с января 2016 года. За неделю – с 28 ноября по 5 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на пять копеек.

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