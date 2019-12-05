Украина В Украине отменили долгосрочное планирование ремонта дорог

2019-12-05 15:46 171

Украине вступил в силу закон, который предусматривает внедрение среднесрочного планирования ремонта и реконструкции дорог. Накануне он был опубликован в парламентской газете Голос Украины.

Согласно закону, Кабмин утверждает программу развития автодорог государственного значения на определенный период с перечнем дорог, которые планируют построить, реконструировать или отремонтировать. При этом отмечается, сколько на это уйдет средств и откуда их возьмут.

Документ также уточняет, на что направляется субвенция из госбюджета на финансирование содержания дорог.

Напомним, парламент поддержал этот документ за основу в сентябре текущего года. "За" проголосовали 368 народных депутатов.

Также в силу вступил закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с внедрением среднесрочного планирования развития и содержания автодорог. Распорядители бюджетных средств имеют право брать обязательства сверх фактических поступлений специального фонда. 

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