Украина В Кабмине хотят разрешить гражданам общаться с госорганами через мессенджеры

2019-12-05 17:30 99

 

Кабинет министров Украины запускает пилотный проект, который должен обеспечить взаимодействие государственных органов с гражданами через мессенджеры. Об этом сообщили в Telegram-канале министра Кабмина Дмитрия Дубилета.

По словам министра, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее.

"В отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу... Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест", - написал Дубилет.

Также он добавил, что такой формат коммуникаций также позволить отслеживать случаи некачественных консультаций.

"В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или очного визита, мы можем настраивать алерты и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", - резюмировал министр Кабмина, не назвав точных сроков запуска этого проекта.

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