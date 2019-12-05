Украина Льготников в Украине ждет повальная проверка: кого заставят вернуть деньги

2019-12-05 18:30 18

 

В скором времени в Украине пройдет масштабная проверка льготников. Многие украинцы могут остаться без субсидий, пособий, пенсий. Мы расскажем, как и как будет проводить верификацию.

Отметим, законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", был принят ВРУ 3 декабря, включая поправки президента Владимира Зеленского. Сообщает издание Обозреватель.

Так известно, что проверку соцвыплат будет проводить Минфин. Для данной процедуры разработали специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах. Подчеркивается, что процесс верификации будет автоматизирован.

В результате в отдельном электронном реестре будет храниться информация про каждого украинца-льготника. Все собранные данные будут защищены законом Украины.

Стоит отметить, что в созданной онлайн-платформе будет собрана вся доступная из различных реестров информация, в том числе с банков. То есть если во время получения госпомощи вы откроете счет на круглую сумму или же совершите покупку на сумму свыше 50 тыс. гривен, вас лишат выплат.

Законом предполагается осуществления трех видов верификации:

- превентивная. Предполагает проведение проверки в период, когда гражданин только обращается за предоставлением госпомощи;

Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

- текущая. Будет проводиться все время, пока вы получаете помощь от государства;

- ретроспективная. Проверка тех, кто уже не получает деньги от государства.

Решение о прекращении или приостановлении выплаты принимается исключительно органом, осуществляющим государственные выплаты.

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