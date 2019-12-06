Мир Евросоюз выдал пострадавшим от войны в Сирии еще почти 300 млн евро

2019-12-06 12:43 252

Европейский Союз выделил Иордании и Ливану 297 млн евро на поддержку беженцев. Об этом сообщается на сайте Европейской Комиссии.

Деньги направили на поддержку беженцев и местных общин, которые находятся под давлением в связи с кризисом в Сирии.

"Только что принятый пакет помощи окажет дополнительную поддержку беженцам и общинам, которые их принимают в обеспечении базовыми средствами для жизни, социальной защитой, доступными и качественными медицинскими услугами, а также системами водоснабжения и канализационной инфраструктурой. Деятельность Трастового фонда ЕС позволяет оказывать жизненно необходимую помощь беженцам, которые спасаются от войны в Сирии", - говорится в сообщении.

С учетом объявленного пакета помощи Трастового фонда ЕС реагирования на кризис в Сирии, который основали в 2014 году, общая сумма помощи сирийским беженцам и принимающим их государствам составила 1,8 млрд евро.

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