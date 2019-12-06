Мир Российская нефтяная компания заплатит Украине 1,5 млрд евро

2019-12-06 20:33 129

Российская Транснефть за десять лет заплатит Укртранснафте за транспортировку нефти по территории Украины 1,5 млрд евро, говорится в сообщении компании.

Срок исполнения обязательств по сделке - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года. После этого срок будет продлеваться на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон, предварительно не уведомит другую; в части оплаты - до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам, уточняет Транснефть.

Напомним, Транснефть и Укртранснафта заключили новое десятилетнее соглашение 3 декабря. Базовые принципы сотрудничества остались без изменений, в том числе и порядок оплаты услуг по транзиту нефти.

Ранее сообщалось, что Украина рекордно увеличила транзит российской нефти – до 1,67 млн тонн в месяц. Это стало самым большим объемом транспортируемой нефти за месяц с апреля 2015 года.

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