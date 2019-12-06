Украина В Украину идут дожди со снегом: актуальный прогноз на выходные

2019-12-07 14:00 147

 

В выходные, 7 и 8 декабря, в Украине не ожидается существенных изменений по погоде, осадки ожидаются лишь в паре областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она отметила, что небольшой дождь и мокрый снег ожидается в западных и южных областях в воскресенье, 8 декабря.

По ее словам, с юго-запада ожидается порывистый ветер скоростью 5-12 м/с, средняя температура по стране +1+6 градусов днем и 0+5 ночью.

Отдельно она рассказала о погоде в Киеве, где, по ее словам, в субботу будет сухо, а в воскресенье – небольшой дождь, температура – до +5 градусов.

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