Украина видео Количество жертв пожара в одесском колледже возросло до 8 человек: среди них спасатель

2019-12-08 11:30 228

Количество жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми человек.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, 4 декабря в больнице скончалась студентка колледжа. На следующий день тело одного человека было обнаружено во время проведения поисковых работ. 6 декабря спасатели нашли тела еще 2 погибших. Кроме того, в ночь на 7 декабря снова было обнаружено тело одного человека.

А сегодня в 16:30 во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Кроме того, сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 года рождения, который был госпитализирован 4 декабря, о чем проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области. Таким образом, количество погибших в результате пожара людей возросло до восьми.

В результате пожара пострадал 31 человек (в больницах остаются 10 человек).

Сейчас продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

О смерти спасателя сообщил в Facebook и глава Одесской ОГА Максим Куцый.

“Только что в больнице погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась… Это уже восьмой погибший в этой ужасной трагедии. Я выражаю соболезнования близким и разделяю эту боль”, – написал глава ОГА.