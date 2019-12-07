Украина В Украине взвинтят цены на сигареты: сколько придется отдать за пачку

2019-12-08 14:00 279

 

В Украине в 2020 году могут резко подорожать электронные сигареты

"Слуга народа" разработала и приняла в первом чтении законопроект №1210, который предусматривает резкий рост акцизов, передает Обозреватель.

Теперь за пачку обычных сигарет с января 2020-го придется отдавать 22,7 грн акциза, а за пачку "сигарет", которые применяют в электронных приспособлениях для курения – 24,2 грн. То есть их цены могут вырасти на 1,5 грн больше, чем цены на обычные сигареты.

Уже в 2021-м акциз на пачку (параллельно будет расти и цена) увеличится до 27,2 грн, а на электронные сигареты – до 29,1 грн.

Ранее мы сообщали, что украинцам уготовили новую систему штрафов.

Как известно, соответствующий законопроект уже разработан правительством, а в данный момент продолжаются согласования по документу.

Речь идет о штрафах для нарушителей, которые не соблюдают правила дорожного движения.

Авторы документа хотят сделать "отвязку" штрафов и различных взысканий в административном и уголовном кодексам прожиточного минимума и законом необлагаемого минимума доходов граждан.

 

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