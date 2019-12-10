Украина Зеленский назвал точные даты обмена пленными и прекращения войны на Донбассе

2019-12-10 09:11 1323

Лидеры "нормандской четверки" смогли договориться о проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года.

"Мы договорились о конкретной дате, - заявил президент Украины в Париже. - Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца - крайняя дата".

По его словам, решение конфликта в Донбассе и всех связанных с этим вопросом проблем невозможно без первоочередного выполнения условий безопасности.

"Украинская сторона настаивала на том, что комплексное решение всех вопросов невозможно без самого главного компонента - это ситуация с безопасностью", - отметил он.

Зеленский также рассказал, что до конца 2019 года должно быть достигнуто полное прекращение огня на Донбассе.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.