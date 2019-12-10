Украина Зеленский назвал точные даты обмена пленными и прекращения войны на Донбассе

2019-12-10 09:11 1323

Лидеры "нормандской четверки" смогли договориться о проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года.  

"Мы договорились о конкретной дате, - заявил президент Украины в Париже. - Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца - крайняя дата".

По его словам, решение конфликта в Донбассе и всех связанных с этим вопросом проблем невозможно без первоочередного выполнения условий безопасности.

"Украинская сторона настаивала на том, что комплексное решение всех вопросов невозможно без самого главного компонента - это ситуация с безопасностью", - отметил он.

Зеленский также рассказал, что до конца 2019 года должно быть достигнуто полное прекращение огня на Донбассе.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Пока Зеленский, Путин и Меркель говорили о мире, на Донбассе погибли трое солдат

2019-12-10 11:41 93

Президент Украины поставил точку в вопросах федерализации, Крыма и Донбасса

2019-12-10 11:13 291

Зеленский не пересек никаких "красных линий" - активисты сворачивают лагерь на Банковой

2019-12-10 10:40 195

Меркель впервые открыто заявила, что Минские протоколы нужно менять

2019-12-10 09:38 309

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Пока Зеленский, Путин и Меркель говорили о мире, на Донбассе погибли трое солдат

2019-12-10 11:41 93

Зеленский не пересек никаких "красных линий" - активисты сворачивают лагерь на Банковой

2019-12-10 10:40 195

Зеленский назвал точные даты обмена пленными и прекращения войны на Донбассе

2019-12-10 09:11 1323

В Украину идет "жара": синоптики дали прогноз до конца недели

2019-12-09 21:30 3351
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Пока Зеленский, Путин и Меркель говорили о мире, на Донбассе погибли трое солдат 2019-12-10 11:41 93
Зеленский не пересек никаких "красных линий" - активисты сворачивают лагерь на Банковой 2019-12-10 10:40 195
Зеленский назвал точные даты обмена пленными и прекращения войны на Донбассе 2019-12-10 09:11 1323
В Украину идет "жара": синоптики дали прогноз до конца недели 2019-12-09 21:30 3351

Лента

12:14 Макрон сказал, что изменится в Украине после встречи в нормандском формате
КАРТА 11:41 Пока Зеленский, Путин и Меркель говорили о мире, на Донбассе погибли трое солдат
11:13 Президент Украины поставил точку в вопросах федерализации, Крыма и Донбасса
10:40 Зеленский не пересек никаких "красных линий" - активисты сворачивают лагерь на Банковой
10:12 Femen устроили провокацию во время встречи в "нормандском формате"
09:38 Меркель впервые открыто заявила, что Минские протоколы нужно менять
09:11 Зеленский назвал точные даты обмена пленными и прекращения войны на Донбассе
фото 09:04 15 грудня у Національній опереті - вистава Родіона Білецького «Розмова, якої не було»
документ 08:10 Итоговый документ, подписанный лидерами стран нормандской четверки в Париже
видео 22:45 Лидеры нормандской четверки ответили на главные вопросы по Донбассу